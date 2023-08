"Eliminação do Vitória é aviso para o Sporting de Braga"

Barroso olha para a eliminação do Vitória de Guimarães na Liga Conferência como um bom exemplo do que pode acontecer ao Sporting de Braga na Liga dos Campeões se não tiver cuidado com o Backa Topola.

Em declarações a Bola Branca, o antigo jogador dos guerreiros alerta que, apesar de ser uma equipa desconhecida, o vice-campeão sérvio pode criar problemas ao Braga, na terceira pré-eliminatória da Champions. Por isso, foca-se no que aconteceu ao rival do Minho frente ao Celje.

"É um bom aviso, mas também sabemos que a equipa do Braga é muito mais forte, muito mais experiente. E é uma meta do clube, do presidente, dos jogadores, dos treinadores, estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Éum grande objetivo. E eu, como adepto do Sporting de Braga, também o desejo, portanto, que tudo correu bem. Sabendo que estes jogos da Liga dos Campeões são sempre muito difíceis", alerta.



Apesar das dificuldades que o Backa Topola pode criar, Barroso está convicto de que o Braga vai continuar na prova. As ambições da equipa minhota "são muito altas, vê-se pelo investimento que fez na equipa".

"Um investimento muito forte quer bons resultados. Este adversário é uma equipa desconhecida, por isso é muito perigoso, porque às vezes pode dar ao relaxamento, mas acredito perfeitamente que o Sporting de Braga é favorito e que faça um grande jogo", afirma.

Braga está "melhor em todos os aspetos"

O Braga segurou Bruma e Ricardo Horta, e ainda se reforçou com jogadores de renome, como José Fonte e Rony Lopes. Algo que leva Barroso a considerar que é uma equipa melhor em todas as vertentes.

"É uma equipa mais experiente, é mais sólida, tem melhor plantel, melhor equipa em todos os aspetos, não só pelo investimento, mas também qualidade dos seus jogadores. O Sporting de Braga já tinha um plantel de grande qualidade, que se reforçou ainda mais. Só se esperam coisas boas do Sporting de Braga. É um forte candidato a lutar pelos primeiros três lugares do campeonato e espero que isso aconteça", conclui.

O Sporting de Braga defronta o Backa Topola, da Sérvia, em casa, às 20h00, esta terça-feira. Jogo com informações na Renascença.