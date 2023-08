Braga inicia "missão Champions" frente ao Backa Topola

O Sporting de Braga defronta esta terça-feira o Backa Topola, da Sérvia, em casa, pelas 20h00, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a cuja fase de grupos tenta chegar pela terceira vez.

Os bracarenses têm 100% de sucesso nas fases preliminares da Liga dos Campeões, já que as superaram nas duas vezes em que as disputaram, em 2010/11 e 2012/13. Contudo, para repetir o feito, têm de eliminar o vice-campeão sérvio e disputar ainda um "play-off".

O Braga, com um plantel teoricamente mais forte do que na época passada, apresenta como principal argumento um registo de cinco vitórias, um empate e uma derrota na pré-temporada.

O Backa Topola já começou oficialmente a época, tendo somado um triunfo e um empate nas duas primeiras jornadas do campeonato sérvio, no qual segue na terceira posição, com quatro pontos, a dois do Estrela Vermelha, primeiro, e do Cukaricki, segundo.

Caso afaste o Backa Topola na terceira pré-eliminatória, que tem a segunda mão a 15 de agosto, na Sérvia, o Braga poderá defrontar o Panathinaikos ou o Marselha no "play-off" de acesso à fase de grupos.

Se ultrapassarem os sérvios, os bracarenses vão jogar a primeira mão do "play-off" em casa, a 22 ou 23 de agosto, e a segunda mão fora, a 29 ou 30 de agosto. O vencedor garantirá uma vaga na fase de grupos da Champions, em que já estão Benfica e FC Porto.