Braga no caminho do Marselha ou Panathinaikos no "play-off" da Liga dos Campeões

O Sporting de Braga vai defrontar os gregos do Panathinaikos ou os franceses do Marselha, caso se apure para o "play-off" da Liga dos Campeões.

A equipa portuguesa, que ainda terá de superar o TSC Backa Topola na terceira pré-eliminatória da prova, ficou a conhecer, nesta manhã de segunda-feira, o possível último adversário antes da fase de grupos da Champions League.

O Braga era cabeça de série e, por isso, só tinha duas possibilidades no sorteio: ou o vencedor do Panathinaikos-Marselha, ou o vencedor do PSV Eindhoven-Sturm Graz.

Com o sorteio definido, abre-se a possibilidade de um regresso do avançado Vitinha à Pedreira. O ponta de lança trocou o Braga pelo Marselha no último mercado de inferno.

Os minhotos arrancam já nesta terça-feira a temporada com o jogo frente ao TSC, na Pedreira, às 20h00, jogo com informações na Renascença. Uma semana depois, no dia 15, o Braga viaja até ao norte da Sérvia para a segunda mão.

A partir das 13h00, o Arouca também ficará a conhecer o possível adversário do "play-off" da Liga Conferência. No entanto, terá de eliminar os noruegueses do Brann na terceira pré-eliminatória.