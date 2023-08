Ainda sem acordo com o FC Porto, Varela foi titular na Libertadores

Ainda sem acordo com o FC Porto, Alan Varela voltou a ser titular pelo Boca Juniors no empate, sem golos, na primeira mão dos oitavos de final da Libertadores contra o Nacional, do Uruguai.

O médio argentino de de 22 anos continua a ser negociado pelos dragões. Segundo a imprensa nacional, o grande entrave eram as garantias bancarási exigidas pelo Boca Juniors.

O pacote total pode chegar aos 11 milhões de euros. O Porto já contratou Nico González para o meio-campo, mas quer ainda outro reforço para essa posição depois da saída de Mateus Uribe.

Varela somou os 90 minutos ao serviço do Boca Juniors, naquele que pode ser a última partida pelos argentinos.

O médio soma já três épocas a titular pelo Boca. Produto da formação, esta época soma um golo e uma assistência em 33 jogos disputados.