Rony Lopes reforça o Braga

O Sporting de Braga fechou a contratação do internacional português Rony Lopes, segundo "O Jogo".

De acordo com a publicação, o avançado de 27 anos vai deixar o Sevilha a custo-zero, apesar de ter contrato por mais três temporadas. O Braga não terá encargos com a transferência no imediato, sendo que o negócio inclui 500 mil euros mediante objetivos.

O Sevilha ficará ainda com 20% de uma futura venda de Rony Lopes.

É o terceiro internacional português que o Braga contrata esta época depois da continuidade definitiva de Bruma e José Fonte.

Rony Lopes vai jogar pela primeira vez na I Liga e em Portugal desde que deixou a formação do Benfica em 2011 para se juntar a Manchester City na formação.

O avançado passou pelo Lille, Mónaco, Sevilha, Nice, Olympiacos e Troyes, numa carreira limitada por várias lesões graves. Na época passada, somou sete golos e cinco assistências em 32 jogos pelo Troyes.