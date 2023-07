"Resultados de Benfica e FC Porto preocupam, mas sem alarme"

Benfica e FC Porto, que arrancam a época ao defrontarem-se na Supertaça, não venceram os últimos jogos da pré-época. Ainda assim, não há motivos para alarme.

João Manuel Pinto, que jogou nos dois emblemas, relativiza a importância dos resultados nos jogos de pré-época. O mesmo não se aplica ao jogo da Supertaça, que ajudará o vencedor a "marcar posição".

"São jogos amigáveis, não contam para o calendário, mas não deixa de ter alguma preocupação não só para o Benfica, mas também para o Porto. O jogo da Supertaça vai ser um jogo muito bem disputado, estamos numa fase de inicial da época, vai ser uma partida mais competitiva, vai ser de uma grande entrega. Mas acredito que é muito importante para as duas equipas ganhar, porque quem levar este primeiro troféu certamente marcará sua posição", afirma.



Para além das derrotas, o Benfica não tem conseguido mostrar bom futebol, segundo João Manuel Pinto. O antigo jogador acredita que tudo se deve às experiências que Roger Schmidt tem feito com a chegada de novos jogadores.

"Este ano o Benfica está com melhor equipa, com melhores jogadores, contratou bem. O futebol não está a ser o melhor porque Roger Schmidt está a procurar experimentar alguns jogadores em outras posições e certamente leve o seu tempo", diz, antes de prosseguir.

"São jogadores que chegaram há pouco tempo, vão conhecendo os colegas todos os dias, mas é preciso tempo. O treinador certamente vai voltar àquele onze básico do ano passado", antevê.



Os dragões encerraram a pré-época com um empate frente ao Rayo Vallecano. João Manuel Pinto espera novos reforços a chegar ao Dragão em breve.

"O FC Porto tem alguns atletas com uma semana ou outra de trabalho, mas com muita vontade. O Porto vai certamente segurar algumas contratações. Das que fez, há uma que ainda não deve jogar [Nico Gonzaléz], mas o Porto não deixa de ser uma equipa sempre com muita ambição, e com espírito ganhador", assegura.