André Silva recupera de lesão a tempo da segunda mão entre Vitória e Celje

O avançado André Silva, do Vitória de Guimarães, recuperou da lesão sofrida na visita aos eslovenos de Celje e treinou sem restrições para a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de futebol, marcada para quinta-feira.

Autor de um dos golos no triunfo luso por 4-3 na visita à Eslovénia, referente à primeira mão, o ponta de lança de 26 anos sofreu uma "contusão na região da bacia" no início da segunda metade, tendo sido substituído aos 54 minutos, por Alisson Safira, mas já recuperou da lesão e treinou este domingo sem limitações, informam os minhotos, no site oficial.