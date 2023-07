Vitória esperançoso à partida para a Eslovénia. "Acreditamos que as coisas podem correr bem"

António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, assume o desejo da equipa minhota de ultrapassar o Celje e continuar na Liga Conferência.

A comitiva vimaranense viajou hoje para a Eslovénia para arrancar a época na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Em declarações à imprensa no aeroporto Francisco Sá Carneiro, o presidente do Vitória deseja seguir em frente.

"Estamos muito motivados. Temos uma época longa pela frente, são jogos importantes, queremos ir passo a passo. Com muito respeito pelo Celje, mas queremos passar e vamos dar tudo. Acreditamos que as coisas podem correr bem", disse.

Questionado se o Vitória estaria mais forte esta época, António Miguel Cardoso diz que é um "Vitória muito unido".

"Sentimos a massa adepta, os sócios, a equipa, a equipa técnica, a administração, está tudo muito unido e tudo com muita vontade. Por isso, acho que, se assim for, estaremos mais fortes porque quer dizer que estamos todos no bom caminho. A pré-época correu bem, temos os jogadores motivados, tivemos muita serenidade, trabalhámos em harmonia. Acredito que as coisas vão correr bem, estou convencido disso", termina.

O Vitória joga no terreno do NK Celje esta quinta-feira, às 19h00. A segunda mão está marcada para uma semana depois, no Estádio D. Afonso Henriques.