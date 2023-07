"Não faz sentido pensar na fase de grupos com três eliminatórias por disputar"

Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, recusa pensar já na fase de grupos da Liga Conferência porque há três eliminatórias a separar os minhotos dessa fase da prova.

Em conferência de imprensa na Eslovénia de antevisão ao jogo com o Celje, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória, o técnico assume o objetivo de chegar à fase de grupos, mas coloca o foco apenas no primeiro jogo.

"Faz sentido pensar na fase de grupos quando temos duas eliminatórias para disputar? Não faz. O objetivo é esse, não fugimos a isso. Temos o conforto de perceber que temos outro jogo daqui a uma semana no D. Afonso Henriques. Não fugimos do grande objetivo de chegar à fase de grupos, mas pensamos apenas no jogo de amanhã", atira.

Frente ao Celje, Moreno está à espera de um "jogo difícil": "O Celje foi campeão há dois anos. Tem um novo treinador, conhecemos a forma como jogava com o clube com que foi campeão na época passada. Mas somos o Vitória e temos ilusões nesta prova".

Moreno revela que vê alguma ansiedade no grupo de trabalho, mas encara-a como positiva.

"Existe uma ansiedade controlada, é mais o querer competir. Se for uma ansiedade que nos condicione o rendimento, isso não é bom, mas não é isso que sinto no grupo. Sinto o grupo focado e unido e a querer competir. Lutamos muito para estar cá, agora queremos ir para dentro do campo, com a responsabilidade que o clube nos obriga, mas também a divertir-nos. A equipa vai estar preparada para defrontar um adversário complicado", termina.