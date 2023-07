Braga e Famalicão inauguram o campeonato. FC Porto e Benfica jogam apenas na segunda-feira

Sporting de Braga e Famalicão defrontam-se no primeiro jogo da I Liga da época. A Liga de Clubes divulgou os horários da primeira jornada e será o dérbi minhoto a abrir a época.

Os minhotos disputam a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao TSC Backa Topola no dia 8 de agosto, terça-feira, e arrancam o campeonato com a receção ao Famalicão na sexta-feira, dia 11 de agosto, às 20h15.

O Sporting joga no sábado, na receção ao Vizela, às 20h30, em Alvalade.

Porto e Benfica entram apenas em campo na segunda-feira, dia 14 de agosto, depois de disputarem a Supertaça Cândido de Oliveira a 9 de agosto, quarta-feira anterior.

Os dragões vão até ao terreno do recém-promovido Moreirense, com pontapé de saída marcado para as 18h45. O Benfica joga no Estádio do Bessa contra o Boavista logo de seguida, às 20h45.

O calendário completo da primeira jornada.

Sexta-feira, 11 de agosto



SC Braga – FC Famalicão, 20H15

Sábado, 12 de agosto

Gil Vicente FC - Portimonense, 15H30

SC Farense – Casa Pia AC, 18H00

Sporting CP – FC Vizela, 20H30

Domingo, 13 de agosto

FC Arouca – Estoril Praia, 20H30

Estrela Amadora – Vitória SC, 18H00

Rio Ave FC – GD Chaves, 15H30

Segunda-feira, 14 de agosto

Moreirense FC – FC Porto, 18H45

Boavista FC – SL Benfica, 20H45