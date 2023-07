"Quero ser campeão nacional". Artur Jorge sonha alto com o Braga

Artur Jorge quer ser campeão nacional com o Sporting de Braga esta temporada.

Em entrevista à Sport TV, o treinador dos minhotos admite que o clube "tem de pensar alto e para cima, de forma realista, mas com a sede da ambição".

"O Fonte está alinhado com o treinador. Quero ser campeão nacional. Basta ver que tivemos o evento há uma semana na nossa loja, o que os adeptos mais falavam é sempre isso. Pedem [para sermos campeões], porque, de facto, nós temos que olhar para cima. Nós terminámos em terceiro lugar, temos duas posições para podermos fazer melhor em termos de campeonato", atira.

Apesar da ambição, o treinador reconhece que a luta vai ser dura com os três grandes: "Não vamos estar sozinhos na corrida, os rivais são de extrema qualidade, habituados à exigência de jogar para o título".

O treinador de 51 anos revela que voltou a ter proposta para sair. A paixão pelo clube e a ambição de jogar a Liga dos Campeões foram o fator que fizeram Artur Jorge continuar no Braga.

"Também tive abordagens para poder sair este ano do clube. Mas há duas questões que me prendem: uma é a paixão pelo clube, a outra é poder dizer que quero muito estar na fase de grupos da Liga dos Campeões com o Braga. Foi uma enorme dedicação para chegar e não me apetecia deixar isto para mais ninguém", diz, antes de prosseguir.

"Fiquei pelo sonho na Champions, pelo projeto e pela paixão pelo clube. Sinto que sou amado dentro do clube. Tive propostas no mercado europeu e árabe, que é tentadora para todos nós", atira.