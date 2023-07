"Dia da semana não influenciará Supertaça entre Benfica e Porto"

O presidente da Associação de Futebol de Aveiro (AFA), José Neves Coelho, garante que o facto de a Supertaça Cândido de Oliveira se disputar às 20h45 de quarta-feira, dia 9 de agosto, não será problema.



Em declarações a Bola Branca, destaca a procura "permanente" por ingressos para o primeiro troféu da nova época, que será disputado por Benfica, campeão nacional, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal.

"O dia da semana não vai pôr em causa a acessibilidade e nem a frequência do estádio. Tem havido uma procura constante por bilhetes, que demonstra o interesse que as pessoas têm no jogo. E como é um período de férias, vai com certeza ajudar a que a festa seja ainda maior", assegura.

A final da Supertaça volta a ser disputada em Aveiro, como reconhecimento pelo trabalho local, considera o líder da AFA.

"Efetivamente é um grande evento, e é uma credibilidade reconhecida à nossa associação e ao nosso município, e à qualidade do nosso estádio municipal. Vai estar tudo a postos para receber o jogo entre Benfica e FC Porto. Vai ser um grande jogo, são as duas melhores equipas nacionais, o que demonstra claramente, uma vez mais, que Aveiro foi efetivamente reconhecido no seu todo, por esta confiança que nos foi a atribuída", sublinha.

José Neves Coelho aguarda por um ambiente de festa: "O estádio em si é propício a essa situação e com todos estes imigrantes, com todos os residentes aveirenses, que são muito interessados pelo futebol, vai fazer com que efetivamente haja um movimento alargado e alegre no estádio."

O Benfica-FC Porto está marcado para as 20h45 do dia 9 de agosto. A Supertaça terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.pt.