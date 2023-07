Boavista não abdica de receber o Benfica no Bessa

O Boavista não abdicará de receber o Benfica no Estádio do Bessa na primeira jornada da I Liga.

A Liga de Clubes anunciou a interdição preventiva "de qualquer uso do relvado do Estádio do Bessa" depois das condições em que o relvado se apresentou no primeiro jogo oficial da temporada, para a Taça da Liga, frente à União de Leiria.

Em comunicado, os axadrezados explicaram ao final da manhã que o relvado foi "atacado por um fungo".

Em declarações a Bola Branca, o presidente do clube Vítor Murta explica que o Boavista detetou o problema "depois do jogo da seleção feminina", no dia 7 de julho, e que o relvado estará recuperado a tempo de receber as águias na primeira jornada.

"Estamos a trabalhar para que possa recuperar integralmente. Já tivemos várias reuniões com a RED [empresa que trata da maioria dos relvados da I Liga] e acreditamos que o relvado vai estar pronto para o Benfica na primeira jornada", diz.

O dirigente assume que o "relvado está num estado difícil para praticar futebol": "Garantiram-nos a 100% que o relvado vai estar em condições para a realização do primeiro jogo".

Vítor Murta recusa totalmente a possibilidade do Boavista receber o Benfica fora do Estádio do Bessa.

"[Jogar noutro estádio] Nem sequer equacionamos essa hipótese. Para além da garantia que o relvado vai estar bom, mesmo que achássemos que a recuperação não fosse possível em tempo útil teríamos de ter outra solução, mas sempre jogando no nosso estádio. De maneira alguma podemos abdicar de fazer o primeiro jogo na presença dos nossos adeptos", termina.

[Texto alterado às 18h40 após esclarecimento do clube sobre possibilidades para a realização da partida]