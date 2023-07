Boavista garante que o Bessa estará pronto para receber o Benfica na jornada 1

O Boavista garante que o Estádio do Bestará em "plenas condições" para receber o Benfica, na primeira jornada da I Liga.

A Liga Portugal deu conta da "imediata e preventiva interdição" de qualquer uso do relvado do Bessa, "até que (...) apresente condições adequadas à salvaguarda da integridade física dos atletas e à valorização das competições". Algo que colocava em risco a realização do Boavista-Benfica, do arranque do campeonato.

Em comunicado, o Boavista explica que "está a decorrer há várias semanas uma intervenção" no seu relvado, "que foi recentemente atacado por um fungo", mas garante: "[O relvado] estará em plenas condições para o arranque da Liga Portugal."

"Na sequência da suspensão preventiva decretada esta terça-feira pela Liga Portugal devido à nota negativa atribuída no jogo com o UD Leiria, o Boavista FC explica ainda que continua a trabalhar afincadamente com a empresa de manutenção para resolver o mais rapidamente possível a situação", pode ler-se.

O campeonato 2023/24 arranca no fim de semana do dia 13 de agosto.