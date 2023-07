Famalicão confirma que Iván Jaime e Penetra "deverão deixar" o clube

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, confirma que os jovens Iván Jaime e Alexandre Penetra estão de saída do clube.

O jovem central de 21 anos e o médio espanhol de 22 ficaram fora do primeiro jogo oficial da temporada, na Taça da Liga, frente ao Belenenses. Depois do jogo, João Pedro Sousa explica que os jogadores estão perto de uma transferência.

"Temos duas situações dentro do plantel que são o Penetra e o Iván Jaime que mostraram não estar em condições de jogar hoje. Penso que deverão deixar o plantel", disse, em conferência de imprensa.

Alexandre Penetra está a caminho dos Países Baixos para reforçar o AZ Alkmaar, depois de uma temporada de revelação absoluta no Famalicão, com quatro golos e duas assistências em 36 jogos.

O defesa esteve também no Europeu sub-21, onde fez quatro jogos. Penetra é defesa-central de raiz, mas foi utilizado regularmente a lateral-direito no Famalicão.

Ainda não é conhecido o destino de Iván Jaime. O médio ofensivo foi eleito o jovem jogador do ano da I Liga pelos treinadores e capitães de equipa, depois de uma época com 11 golos e 5 assistências. Os três grandes terão demonstrado interesse no espanhol.