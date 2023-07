Chaves e Gil Vicente caem na Taça da Liga

O Desportivo de Chaves e o Gil Vicente perderam este sábado os respetivos jogos e estão fora da Taça da Liga, logo na primeira fase.

O recém-criado AVS Aves, da II Liga, ultrapassou o primodivisionário Chaves. Após um empate a uma bola no final do tempo regulamentar, a equipa da Vila das Aves foi mais forte no desempate por grandes penalidades (5-3).

O Gil Vicente também foi eliminado da Taça da Liga pelo Oliveirense, que foi a Barcelos vencer, por 1-0, golo de André Schutte.

Além de AVS Aves e Oliveirense, nos jogos deste sábado seguem em frente na Taça da Liga o Rio Ave, o Vizela, o Nacional e o Estoril-Praia.

Na sexta-feira, o Torreense tinha vencido o Mafra, por uma bola a zero.

Resultados deste sábado da 1ª fase da Taça da Liga:

Rio Ave 3 - 0 Académico de Viseu

Vizela 2-1 Marítimo

Nacional 0-0 Penafiel (5-3 nas grandes penalidades)

AVS Aves 1-1 Chaves (5-3 nas grandes penalidades)

Estoril-Praia 2-0 Paços de Ferreira

Oliveirense 1-0 Gil Vicente

Domingo, 23 de julho

Leixões – Feirense, 11h00

Moreirense – Farense, 15h30

Belenenses – Famalicão, 18h00

Länk Vilaverdense – Casa Pia, 18h00

Portimonense – Estrela da Amadora, 20h30

Segunda-feira, 24 de julho

Boavista-União de Leiria, 20h15

Sábado, 29 de julho

Santa Clara-Tondela, 14h30