Nuno Santos volta a Portugal para jogar em Guimarães

O Vitória de Guimarães anunciou a contratação do médio Nuno Santos até 2027.

O médio de 24 anos estava na MLS ao serviço do Charlotte FC, onde não conseguiu afirmar-se. Em Portugal, depois da formação do Benfica, Nuno Santos afirmou-se na I Liga com passagens no Moreirense, Boavista e Paços de Ferreira.

O Vitória já tinha demonstrado interesse em contratar Nuno Santos em 2021/22, mas o médio acabou por assinar pelo Paços de Ferreira.

Nuno Santos é o sexto reforço da época, depois de Charles Silva, Mangas, João Mendes, Telmo Arcanjo e Adrián Butzke.