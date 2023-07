Miguel Leal é o novo treinador do Al-Tadhamon, do Kuweit.

O treinador de 58 anos assinou contrato com o clube que tem como objetivo subir à primeira divisão do país, depois da despromoção da temporada passada. No Kuweit, Miguel Leal será acompanhado pelo adjunto Flávio Silva.

Miguel Leal terá a sua primeira experiência no estrangeiro como treinador principal. Antes, tinha estado na Turquia com Carlos Carvalhal em 2009/09, no Gaziantep.

O técnico estava fora do ativo desde que deixou o Cova da Piedade em 2020/21. Antes, treinou o Varzim, Penafiel, Cova da Piedade, Arouca, Boavista e Moreirense. Orientou 100 jogos na I Liga.