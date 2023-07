Bruno Langa renova com o Chaves até 2026

O Desportivo de Chaves anunciou a renovação de contrato com Bruno Langa.

O novo vínculo do lateral-esquerdo moçambicano é válido até 2026. Langa tinha contrato por mais uma temporada, pelo que prolonga a ligação por duas épocas.

De acordo com a nota oficial do clube transmontano, Langa diz que a extensão de contrato é "sinal de confiança mútua". O defesa chegou a ser associado ao Benfica, assim como ao interesse estrangeiro do Atlético de Madrid e Valência.

O defesa vai para a terceira época ao serviço do Chaves, depois de passagens pelo Amora e Vitória de Setúbal.