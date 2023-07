José Fonte regressa a Portugal para jogar no Braga

Formado no Penafiel, Sporting e Sacavenense, Fonte esteve poucos anos de sénior no futebol português, com passagens pelo Felgueiras, Vitória de Setúbal, Paços de Ferreira e Estrela da Amadora.

Apesar da idade veterana, Fonte somou 33 jogos na temporada passada no Lille, orientado por Paulo Fonseca. Em cinco temporadas no clube francês, apontou nove golos em 196 jogos e realizou ainda 178 partidas na Premier League.

O Sporting de Braga anunciou a contratação do internacional português José Fonte. O central de 39 anos de idade assina um contrato válido por uma temporada com o clube minhoto.

José Fonte marcou ainda uma geração na seleção nacional. Com 50 internacionalizações, o defesa-central esteve na conquista do Euro 2016 e da Liga das Nações, em 2019. Marcou ainda presença no Mundial 2018 e no Euro 2020.

O defesa segue as passadas do irmão mais novo, Rui Fonte, que jogou no Braga durante quatro temporadas.

Fonte vai vestir a camisola número 6 e junta-se às opções de Artur Jorge para o eixo da defesa, para além de Niakaté, Vítor Tormena, Paulo Oliveira e Serdar Saatci.

Apurado para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, o Braga continua a reforçar o plantel. Fonte é a quarta contratação, depois de Adrián Marín, Vitor Carvalho e Rodrigo Zalazar, para além de ter assegurado, em definitivo, a continuidade de Bruma, Niakaté e Víctor Gómez, emprestados da temporada passada.