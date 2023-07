Morreu Godinho, glória do Belenenses

O antigo internacional português Vitor Godinho, que se notabilizou ao serviço do Belenenses, morreu na sexta-feira aos 78 anos, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol, destacando o percurso com a “cruz de Cristo ao peito”.

“Godinho deixou a sua marca no emblema do Restelo, onde jogou durante 28 temporadas, 15 delas como sénior. O médio e extremo totalizou 285 encontros com o símbolo da cruz de Cristo ao peito, tendo chegado a representar Portugal por uma ocasião, ao serviço da seleção A, terminando a sua carreira no Sacavenese”, refere a federação em comunicado.

Também o Belenenses assinalou a morte de Vitor Godinho, referindo que mesmo depois de deixar de jogar se manteve em funções diretivas no clube, tendo também colaborado com palestras aos mais jovens futebolistas.