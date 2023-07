Braga confirma contratação de Rodrigo Zalazar ao Schalke 04

O Sporting de Braga oficializa, esta sexta-feira, a contratação de Rodrigo Zalazar ao Schalke 04 por cinco milhões de euros, valor que já inclui o mecanismo de solidariedade para os clubes de formação.

O médio internacional uruguaio, de 23 anos, assinou contrato com o Braga válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 30 de junho de 2028, e ficou com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Zalazar completou a formação no Málaga e saiu, em 2019, para a Alemanha, para o Eintracht Frankfurt. Depois de empréstimos sucessivos a Korona Kielce e St. Pauli, rumou ao Schalke 04 na época 2021/22, primeiro na condição de cedido e depois em definitivo.

Na temporada passada, em que competiu na Bundesliga, o internacional uruguaio marcou dois golos e fez seis assistências em 23 jogos.

Na seleção, pela qual se estreou na última janela de competição, em junho, Zalazar tem uma internacionalização e dois golos.