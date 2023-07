Regresso. Romain Salin no Marítimo sete anos depois

O futebolista Romain Salin vai reforçar o Marítimo, anunciou a equipa insular no seu site oficial, dando conta do regresso do guardião gaulês sete anos depois.

"Romain Salin volta a defender a causa 'verde rubra, sete anos depois da sua última aparição com o Leão do Almirante Reis ao peito", escreveram os insulares na publicação.

O guarda-redes de 38 anos chegou pela primeira vez ao Marítimo na temporada 2011/12, tendo iniciado a campanha 2013/14 ao serviço do Rio Ave, onde permaneceu até janeiro, regressando à 'Pérola' do Atlântico' onde permaneceu até 2016.

Após deixar os 'leões' do Almirante Reis, o guardião rumou aos franceses do Guingamp, seguindo-se o Sporting de 2017 a 2019, regressando a França no mesmo ano para representar o Rennes, onde ficou ao longo de quatro anos, tendo o vínculo contratual terminado em junho último, encontrando-se na condição de jogador livre.

"Sete anos depois, o gaulês mais madeirense da história do Marítimo regressa com a mesma missão: expulsar quem nos ameaça invadir", de acordo com a mesma nota do conjunto maritimista, que contactado pela agência Lusa informou que o vínculo contratual terá a duração de um ano.

O Marítimo já garantiu a contratação de sete reforços nesta janela de transferências, nomeadamente, de dois guarda-redes, Samú Silva e Romain Salin, os defesas Igor Julião e Tomás Domingos e os avançados Lucas Silva, Higor Platiny e Francis Cann.

Em sentido inverso, deixaram o plantel, em final de contrato, Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho e João Afonso e, por final de empréstimo, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira e Chucho Ramírez, estando ainda no mercado Makaridze, Pablo Moreno, Lucho Vega e Gonçalo Cardoso, que não entram nas contas de Tulipa.