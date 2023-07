Braga motiva Ana Rute para o Mundial com renovação

O Sporting de Braga anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Ana Rute para as próximas três temporadas, até 2026.

A média internacional portuguesa, de 25 anos, que chegou ao Minho em 2021/22, proveniente do Condeixa, e na última época ganhou um lugar no onze inicial da equipa arsenalista, com mais de 2.300 minutos disputados. Marcou oito golos e fez três assistências em 30 jogos.

Ana Rute encontra-se, atualmente, ao serviço da seleção portuguesa, que vai disputar, pela primeira vez, a fase final do Mundial. Estreia marcada para 23 de julho, frente aos Países Baixos, seguida de jogos com o Vietname, a 27, e finalmente os Estados Unidos, no dia 1 de agosto.