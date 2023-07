Braga abre pré-época com goleada ao Torreense

O Sporting de Braga iniciou a nova temporada da melhor maneira ao vencer esta quarta-feira, no Complexo Desportivo de Fão, o Torreense, por 4-0, no primeiro encontro particular de 2023/24.

O primeiro golo da partida foi apontado pelo médio criativo, André Horta, a abrir o jogo. Rodrigo Gomes e Simon Banza quiseram também deixar a sua marca no jogo ampliando o resultado. O internacional português, Ricardo Horta, selou a vitória, nos últimos minutos com o quarto golo.

O treinador Artur Jorge aproveitou para rodar a equipa e dar minutos aos muitos jogadores, provenientes da equipa da época passada, formação, emprestados e novos reforços.

Os minhotos iniciam os trabalhos com vista às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões que terão início no mês de agosto.

Na preparação para a nova temporada, o Sporting de Braga e o Boavista defrontam-se no sábado, 15 de julho, na “Cidade Desportiva” bracarense.