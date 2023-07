Mangas lesiona-se e falha início da época no Vitória

Ricardo Mangas, novo reforço do Vitória de Guimarães, lesionou-se, após um jogo particular, e vai falhar os primeiros jogos da época 2023/24.

O lateral-esquerdo magoou-se no adutor esquerdo (cocha esquerda) quando arrancava um cruzamento para a área, no decorrer do amigável de preparação frente ao Wolverhampton, segundo informa o clube.

Mangas será submetido a cirurgia na quinta-feira, em Londres. O Vitória prevê que o defesa falhará os primeiros jogos da nova temporada.

Ricardo Mangas, de 25 anos, assinou contrato pelo Vitória até 2026, há uma semana. Os minhotos terão pagado um milhão de euros ao Boavista.

Também os jogadores André André, Mikel Villanueva, Jorge Fernandes e Matheus Índio estão condicionados por ligeiros problemas físicos.