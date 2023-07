Grupo de Gérard Lopez fica com dois terços da Boavista SAD

A Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela sociedade Jogo Bonito, de Gérard Lopez, sobre 49,22% da SAD do Boavista, possibilitou que o empresário hispano-luxemburguês ficasse com dois terços do capital.

Numa nota publicada esta terça-feira no site oficial, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) diz que o acionista maioritário da sociedade gestora dos axadrezados investiu em 591.111 ações da Categoria B, que valem 16,89% do capital.

Ao protagonizar uma OPA sobre 1.722.700 ações, que tinham um valor nominal de cinco euros cada e significam 49,22% da Boavista SAD, o grupo de Gérard Lopez acabou por reforçar a sua participação, com 2.368.411 ações da Categoria B, que perfazem 67,67%.

Essa oferta decorreu entre 23 de junho e sexta-feira e teve os seus resultados apurados pelo Bison Bank, mas sem implicar quaisquer interferências face à posição minoritária do clube do Bessa, que assume 10% da SAD, equivalente a 350.000 ações de categoria A.

A entrada do grupo associado ao hispano-luxemburguês Gérard Lopez na SAD do nono colocado da edição 2022/23 do campeonato tinha sido aprovada por unanimidade pelos associados das panteras, numa assembleia geral efetuada a 10 de outubro de 2020.