Avançado do Braga integra onze ideal do Europeu sub-21

Abel Ruiz, jogador do Sporting de Braga, foi incluído no onze ideal do Europeu sub-21.

O avançado é um de cinco jogadores da seleção espanhola, que perdeu na final para a Inglaterra. Os campeões colocam seis jogadores na equipa ideal do torneio.

O inglês Anthony Gordon, que foi considerado o melhor jogador do Europeu, também entra na lista.

Onze ideal do Euro sub-21: James Trafford; James Garner, Taylor Hardwood-Bellis, Levi Colwill, Juan Miranda; Antonio Blanco, Rodri, Curtis Jones, Sergio Gómez; Abel Ruiz e Anthony Gordon.