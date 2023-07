Licenciamento dos clubes "é totalmente transparente”, garante Liga

O processo de licenciamento dos clubes é "totalmente transparente", garante à Lusa fonte oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), após uma providência cautelar interposta pelo Marítimo no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

“O processo de licenciamento é totalmente transparente e todos os clubes que assim o entendam têm a oportunidade de consultar os processos de candidatura. A Liga Portugal não faz comentários quanto às intenções de qualquer clube relativamente a este processo”, afirmou fonte oficial da Liga, contactada pela agência Lusa, esta segunda-feira.

O TAD publicou, esta segunda-feira, o pedido de providência cautelar por parte do Marítimo contra LPFP, estando em causa o licenciamento do recém-promovido Estrela da Amadora para a época 2023/24, um pedido que deu entrada na passada sexta-feira.

Na base do pedido, os insulares defendem que o capital social do Estrela da Amadora, formação que derrotou os madeirenses no play-off de acesso à I Liga e os relegou para o segundo escalão, não cumpre os requisitos do regime jurídico das Sociedades Desportivas.

De acordo com o esclarecimento prestado pelo organismo que tutela o futebol profissional, “todos os processos de candidatura foram analisados e validados por uma Comissão de Auditoria, criada por imposição legal decorrente da Portaria 50/2013, de 13 de Fevereiro, que valida os pressupostos de licenciamento técnico de forma totalmente autónoma e independente”.

“A mesma é composta por técnicos altamente qualificados nomeados não apenas pela Liga Portugal, mas também pela Federação Portuguesa de Futebol, pelo Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol e pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, cabendo apenas à Liga Portugal dar deferimento a esse parecer”, adiantou a mesma fonte.

Com esta ação, o emblema madeirense procura impedir a presença do Estrela da Amadora nas competições profissionais, mesmo depois de os tricolores terem sido licenciados pela LPFP, que incluiu o clube agora promovido ao principal escalão nos sorteios da I Liga e da Taça da Liga.

O primeiro jogo oficial previsto do Estrela da Amadora é no terreno do Portimonense, no dia 23 de julho, para a primeira fase da Taça da Liga, sendo que, na jornada inaugural do campeonato, prevista para o fim de semana de 12 e 13 de agosto, o clube lisboeta recebe o Vitória de Guimarães.

O Marítimo estreia-se na Taça da Liga a 22 de julho, em Vizela, antes de iniciar a II Liga na casa do rival Nacional.

O novo regime jurídico das Sociedades Desportivas foi aprovado pelo Governo, em janeiro último, e, mais recentemente, em junho, pela Assembleia da República.