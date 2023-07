Filipe Ferreira continua no Boavista por mais uma época

Filipe Ferreira, que tinha terminado contrato em junho, prolongou a ligação ao Boavista por mais uma temporada, comunicou esta segunda-feira o clube, que está impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores.

O lateral-esquerdo, de 32 anos, vai cumprir a terceira época no Boavista, com que soma 33 jogos e três assistências desde que chegou, proveniente do Tondela. Na próxima época, tem "vontade de jogar mais".



“Fomos conversando sobre esta possibilidade nas últimas semanas, chegámos a acordo para renovar e sou mais um para ajudar. Conheço bem o clube, gosto muito das pessoas e do nosso grupo e espero continuar a contribuir para o sucesso do Boavista”, apontou o jogador, em declarações reproduzidas pelo site oficial das panteras.

O defesa, que integrou os trabalhos de pré-época da equipa de Petit esta segunda-feira, também já passou por Belenenses, Paços de Ferreira e Nacional da Madeira, além dos austríacos do Sturm Graz.