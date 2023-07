Quadro de árbitros aumenta para 23 e há um juiz despromovido

O quadro de árbitros para a nova época profissional vai aumentar para 23 juízes, mais um do que na temporada anterior.

Os juízes Bruno Vieira (Beja) e José Bessa (Porto) são as caras novas, subindo pela primeira vez, enquanto David Silva (Porto) e Ianco Vasilica (Vila Real) regressam ao principal escalão do futebol nacional.

Vítor Ferreira foi o único árbitro despromovido, enquanto Rui Costa e Manuel Mota retiram-se.

O árbitro Nuno Almeida, do Algarve, vai ser o mais velho do quadro, com 47 anos.