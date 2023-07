Sorteio da Liga BPI. Benfica começa a defesa do título no campo do Torreense

O sorteio da Liga BPI ditou que a próxima época vai começar com as campeãs Benfica a visitarem o terreno do Torrense, enquanto o Sporting recebe o Lank Vilaverdense e o Sp. Braga recebe o Valadares Gaia. Nos outros jogos da 1.ª jornada do campeonato de 2023/24, que se realizam no fim de semana de 16 de setembro, o Damaiense recebe o RP Football Club, o Ouriense recebe o Clube de Albergaria e o Famalicão vai até à Madeira para jogar com o Marítimo. No sorteio, que se realizou no Estádio do Bessa XXI, no Porto, estiveram representadas as 12 equipas que participarão em mais uma edição do campeonato nacional feminino.