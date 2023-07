Santa Clara perde um extremo brasileiro e contrata outro

O Santa Clara anuncia a rescisão de contrato com Allano e, em sentido contrário, a contratação de Reinaldo para a próxima época, na II Liga.

Allano, de 28 anos, também brasileiro e extremo, rescindiu contrato com o Santa Clara, que representava desde 2020/21.

“Obrigado pela oportunidade de conhecer o clube e os Açores. Sem sombra de dúvidas que vou ter saudades. Foram momentos mágicos que vivemos juntos, mas toda a história tem o seu fim”, afirma o atleta, em declarações reproduzidas pelo emblema insular.

Allano participou em 66 jogos em três temporadas no Santa Clara.

Sai um extremo brasileiro, entra outro

Reinaldo, que alinhava no Athletico Paranaense, assinou pelo Santa Clara para as próximas três temporadas, com mais uma de opção.

O jogador, de 22 anos, que também já representou o Criciúma, já se encontra a trabalhar com a equipa, segundo adianta o clube.

“Estou muito feliz e motivado por fazer parte deste clube histórico. Quero fazer uma boa temporada, ajudar a equipa e dar muitas alegrias ao povo açoriano”, afirmou Reinaldo em declarações ao site oficial.