Melhor treinador da Liga 2 está sem clube

Ontem, o melhor de todos. Hoje, sem clube. Está assim Paulo Alves, eleito melhor treinador da Liga 2, depois de ter reconduzido o Moreirense à I Liga numa temporada em que não deu quaisquer hipóteses à concorrência. O técnico de 53 anos espera por um desafio à altura e, numa entrevista à Renascença, rejeita que estar sem treinar seja uma ironia própria do futebol.

“Não sei se irónico será o melhor adjetivo para descrever. Não estou a trabalhar porque as situações que surgiram – e foram algumas, quer de Portugal, quer do estrangeiro – não achei que fossem direcionadas para aquilo que é o meu objetivo de carreira nesta altura. Portanto, não surgindo, achei por melhor esperar que esse projeto chegue, para que possa dar continuidade à carreira da forma que eu entendo que tem de ser nesta fase”.

Paulo Alves define balizas para o projeto que ambiciona:

“As balizas são simples. Venho de uma época extraordinária a todos os níveis, conquistei um título, bati recordes atrás de recordes na Liga 2, portanto, tem que ser um projeto vencedor, com capacidade para voltar a ganhar títulos e para estar quase sempre entre os melhores” declara, deixando evidente a sua indisponibilidade para trabalhar a qualquer custo, correndo o risco de deitar por terra os louros do passado recente no Moreirense.

“Tudo o que seja menos do que isso, nesta fase, não entrarei nesses projetos, obviamente com o máximo respeito por toda a gente que me contactou e que tentou que as coisas fossem para a frente, mas menos do que isso não entrarei nesta fase” enfatiza.

Não ao dinheiro pelo dinheiro, depois de uma saída "em grande" do Moreirense

Tendo sido assim tão boa a época passada com os recordes e o título conquistado na Liga 2, por que motivo Paulo Alves não continuou no Moreirense?

“Apenas entendemos que, da maneira que tudo correu tão bem, que era melhor, quer da parte do Moreirense, quer da minha parte, encerrar ali um ciclo e, da minha parte, ficar como uma das mais belas páginas da minha carreira” declara o treinador atualmente sem clube, sublinhando que não aconteceu “nada de extraordinário em relação a isso” e que, da sua partem foi “uma maneira de sair em grande, boa, porque de facto a época foi monumental em todos os aspetos”.

Desde que se soube que Paulo Alves não continuaria no Moreirense, que o treinador tem sido sondado por vários clubes, de Portugal e sobretudo de países do Golfo Pérsico – um autêntico íman, alimentado pelos milhões do petróleo. Paulo Alves, que em 2015/2016 teve uma passagem fugaz pelo Nassaji Mazandaran (Irão) e que em 2018/2019 teve uma experiência de seis jogos e zero vitórias no Ohod Club (Arábia Saudita) sabe bem tudo o que não quer, tal como aquilo a que dar prioridade.

“Daria sempre prioridade ao futebol português” declara sem hesitar, para logo a seguir dissipar dúvidas quanto a projetos no estrangeiro.

“Ter tido essa experiência de clubes que não têm muita organização, que não são virados para títulos, dificilmente entrarei nessa situação”, remata Paulo Alves, enquanto espera por um projeto sólido e que “tenha visibilidade”. Por agora, o melhor treinador da Liga 2 na época passada, continua sem clube.