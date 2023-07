Benfica - FC Porto na jornada 7. Calendário da I Liga

Já é conhecido o calendário da I Liga para a temporada 2023/24.

Na primeira jornada, destaque para os jogos dos grandes: Sporting – Vizela; Boavista – Benfica e Moreirense – FC Porto.

O primeiro clássico vai ser o Benfica - FC Porto, na jornada 7.

Os jogos entre os candidatos

Sp. Braga-Sporting, 4.ª jornada (3 setembro)

Benfica-FC Porto, 7.ª jornada (1 outubro)

Benfica-Sporting, 11.ª jornada (12 novembro)

Sporting-FC Porto, 14.ª jornada (17 dezembro)

Sp. Braga-Benfica, 14.ª jornada (17 dezembro)

FC Porto-Benfica, 24.ª jornada

Sporting-Benfica, 28.ª jornada

FC Porto-Sporting, 31.ª jornada

A 90.ª edição do principal campeonato nacional de futebol arranca no fim de semana de 12 e 13 de agosto, após a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira entre Benfica e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, em 7 ou 8 de agosto, no Estádio Municipal de Aveiro, e vai terminar em 19 de maio, após 34 jornadas.

Na última temporada, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela 38.ª vez, terminando a I Liga com 87 pontos, à frente do antecessor FC Porto, segundo colocado, com 85, e do Sporting de Braga, terceiro, com 78, enquanto o Sporting não foi além do quarto posto, com 74.