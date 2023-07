'Leão de Faro' promete "equipa igual ou melhor que as anteriores"

O Sp. Farense, na época de regresso à I Liga, ainda procura preencher o seu plantel em praticamente todos os setores. A revelação foi feita esta terça-feira pelo líder dos algarvios, João Rodrigues, em declarações a Bola Branca, em plena semana de arranque dos trabalhos dos "leões de Faro" para a nova temporada.

"Há uma ou outra posição na defesa e no meio campo para fechar. E mais ainda na linha atacante. No entanto, o Farense não tem pressa. Há um periodo alongado para encerrar a 'janela' e, temos a certeza que, quem vier constituirá um ativo adicional. Não só desportivamente, mas também na vertente humana", refere o dirigente, que será reconduzido quinta-feira à frente dos destinos do emblema da capital do Algarve.

João Rodrigues deixa ainda a garantia de que o plantel às ordens de José Mota vai estar à altura do escalão maior do nosso futebol, em 2023/24.

"O nosso pensamento é o de fazermos uma equipa competitiva. Este campeonato é uma maratona, não é um 'sprint'. E este grupo será tão bom, ou melhor, do que os que tivemos no ano passado e nos anos anteriores", finaliza.