Ivan Jaime e o FC Porto. “Hipótese é do maior agrado”

O empresário de Ivan Jaime confirma que o jogador está agradado com a possibilidade de jogar no FC Porto.

“A possibilidade de ir para o FC Porto, clube de Champions e que luta por títulos, é do maior agrado”, diz Clemente Araújo, em declarações ao ZeroZero.

Clemente Araújo acrescentou: “Apesar das várias propostas de bons clubes de fora, o Iván Jaime tem interesse em ficar em Portugal”.

“Posso dizer que, do ponto de vistas negocial, acredito que os próximos dias serão decisivos para definir o futuro e detalhes de contrato”, completou.

O empresário confirma que “ainda não há acordo entre clubes”.

Ivan Jaime tem sido apontado aos dragões, mas tem contrato com o Famalicão até 2025. O Málaga tem 20% do passe do extremo espanhol.

Na época passada, Ivan Jaime participou em 33 partidas, marcou 11 golos e fez cinco assistências.