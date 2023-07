Goleador do Moreirense quer mostrar o que vale no regresso à I Liga

O goleador do Moreirense na temporada passada, André Luís, sente que ainda não mostrou devidamente o seu valor na I Liga.

Na primeira época e meia nos cónegos, o avançado brasileiro sofreu com as lesões. Na temporada passada, ajudou a equipa a conquistar a II Liga e consequente subida com 14 golos em 34 jornadas. De regresso ao principal escalão, agora saudável, André Luís quer mostrar o que vale.

"Individualmente, devo muito a mim mesmo na I Liga. Nos dois anos que estive aqui, tive muitas dificuldades, tanto de saúde como de lesões. Esta é a época para mostrar que sou um grande jogador e para deixar a minha marca", salienta o ponta de lança, esta terça-feira, em declarações aos jornalistas, à margem de um treino de pré-época do Moreirense.