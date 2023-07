O Gil Vicente anunciou, esta terça-feira, a contratação do barcelense Kiko Vilas Boas, que alinhava na Sanjoanense, da Liga 3.

O lateral-esquerdo português, de 23 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas. Trata-se do regresso de Vilas Boas ao clube onde concluiu a formação e se estreou no futebol sénior.

Kiko Vilas Boas é o segundo reforço dos galos para a nova temporada, depois do guarda-redes brasileiro Vinicius Dias (ex-Volta Redonda).