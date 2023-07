Liga Portugal confirma inscrição do Lank Vilaverdense

A Liga Portugal acaba de confirmar a inscrição do Lank Vilaverdense na II Liga.

Esta era a única inscrição por validar nos dois campeonatos profissionais do futebol português.

O clube do distrito de Braga vai jogar no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, até que estejam concluídas as obras de melhoramento do estádio da Cruz do Reguengo, em Vila Verde.

Na passada sexta-feira, a Liga já tinha confirmado que as inscrições de todos os outros clubes tinham sido aceites pelo Órgão de Licenciamento da Liga Portugal.