Daniel Ramos quer Arouca na fase de grupos da Liga Conferência

Daniel Ramos quer festejar a passagem do Arouca à fase de grupos da Liga Conferência.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, dia de arranque dos trabalhos da equipa para a época 2023/24, o novo treinador dos arouquenses (substituiu Armando Evangelista, agora nos brasileiros do Goiás, no cargo) define o objetivo para as competições europeias.

"Queremos dignificar ao máximo o clube. Chegar à fase de grupos seria muito importante e vantajoso. Temos duas eliminatórias pela frente, temos de passar a primeira, depois temos de passar a segunda e festejar em caso de passagem para a fase de grupos", salienta.

O Arouca entra em prova na terceira pré-eliminatória. Caso passe, ainda terá de disputar o "play-off", antes de chegar à fase de grupos. A participação nas competições europeias foi um chamariz decisivo para Daniel Ramos, que revela que também tinha propostas do estrangeiro.

"Decidi que era um bom passo na minha carreira, pelo desafio. Era um passo importante e eu queria isso para mim", admite.

Basso confia que Ramos terá "adaptação rápida"

João Basso, central do Arouca, promete "trabalho e dedicação, o alicerce das últimas épocas", para a nova temporada.

"O facto de termos chegado às competições europeias é fruto de muito trabalho. Não podemos pensar que vai ser mais fácil. Queremos fazer uma época segura e tranquila", sublinha o brasileiro, de 26 anos.

Disputar as competições europeias é algo novo para quase todos os jogadores do plantel do Arouca, pelo que será "uma experiência muito boa".

Quem já tem experiência de Europa é o novo treinador do Arouca, Daniel Ramos. João Basso acredita que o técnico vila-condense, de 52 anos, será "mais um para ajudar" a nova época de sucesso.

"O treinador vai pegar num bom grupo, que se mantém na última época, o que também o ajuda. Encaixa-se perfeitamente no que o clube quer e no jogo da equipa, vai ser uma adaptação muito rápida", afiança.

O Arouca arrancou a pré-temporada, esta segunda-feira, com 24 jogadores, incluindo os reforços Pedro Santos, Antony e Cristo González.

Jogadores que se apresentaram:



Guarda-redes: De Arruabarrena, Valido, Thiago Silva;



Defesas: Opoku, Basso, Galovic, Rafael Fernandes, Milovanov, Esgaio, Quaresma, Weverson;

Médios: David Simão, Sylla, Busquets, Pedro Moreira, Pedro Santos, Moses;

Avançados: Antony, Bukia, Vitinho, Yusuf, Benji Michel, Cristo González e Mujica.