Beto e as novas regras no futebol: “Só falta algemar os guarda-redes”

Beto Pimparel, antigo guarda-redes internacional português, não concorda com as mudanças implementadas pelo International Football Association Board (IFAB), organismo que dita as leis do futebol internacional, no que toca ao comportamento durante os penáltis.

De acordo com as leis, que entram em vigor em julho, os guarda-redes devem ficar em cima da linha de golo, frente a frente com o batedor do penálti, sem tocar na barra, nos postes ou nas redes da baliza até que a bola seja rematada e não devem distrair injustamente o adversário.

“Só falta algemar os guarda-redes. Já é difícil defender 7,32 metros de baliza, agora o guarda-redes não se pode mexer, não pode destabilizar ninguém, não pode fazer nada. Tem de se limitar a defender a onze metros”, diz Beto, à Renascença.

“Obviamente há situações que são fora dos limites, com as quais também não estou de acordo, mas limitar o guarda-redes a ficar no mesmo sítio, cravado na baliza, estamos a pedir que cada penálti seja golo”, completa.

Apesar de não concordar com a alteração à regra, Beto não considera que as novas diretrizes vão “impedir um guarda-redes de defender penáltis”, mas sublinha que “deve haver alguma liberdade” e á contra “robotizar o futebol”.

O tema das alterações às leis, no que toca ao comportamento dos guarda-redes durante os penáltis, surgiu após o Campeonato do Mundo do Catar, em dezembro de 2022, motivado pelos gestos do guarda-redes argentino Emiliano Martínez durante a final.

Apesar do objetivo de evitar a reedição de lances que geraram polémica no passado, Beto lamenta que as alterações e limitações incidam, muitas vezes, apenas sobre os guarda-redes.

“Parece-me injusto, porque os avançados podem fazer tudo o que quiserem e o guarda-redes tem de ficar parado e tentar reagir. Se querem retirar os excessos, retirem, mas deixem os atletas à-vontade”, conclui o antigo internacional português.

Esta é uma de sete alterações às leis do jogo, a entrar em vigor a partir do início da próxima temporada.