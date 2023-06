Gil Vicente confirma. Vítor Campelos é o novo treinador

O Gil Vicente confirma Vítor Campelos como novo treinador.

Campelos deixou o Desportivo de Chaves no final da época. O clube transmontano tinha acordo fechado com o técnico, de 48 anos, tal como a Renascença noticiara, mas este foi "confrontado com um novo projeto" e acabou por sair. Para o seu lugar, entrou o ex-Marítimo José Gomes.

Vítor Campelos sucede a Daniel Sousa, que assumiu o comando em novembro de 2022, após a saída de Ivo Vieira, e tirou o Gil Vicente do lugar de "play-of" de descida e levou-o à 13.ª posição da I Liga.

Depois de duas épocas e meia no Chaves - subida de divisão na época 2021/22 e época tranquila na I Liga, terminando no sétimo posto da tabela classificativa -, Vítor Campelos regressa ao Minho, de onde é natural e onde já orientou a equipa B do Vitória de Guimarães e o Moreirense.

Como técnico principal, o vimaranense também conta com passagens por Trofense, na II Liga, e Al Taawon, da Arábia Saudita.