Confirmada saída de Fran Navarro. Destino é o FC Porto

O treinador do Gil Vicente confirmou, esta sexta-feira, a saída de Fran Navarro. Ao que a Renascença apurou, o destino é o FC Porto.

"Sabemos que alguns jogadores saíram, como Tomas Araújo, Adrián Marín, Vítor Carvalho, Fran Navarro ou Aburjania", disse Vítor Campelos, na apresentação como novo treinador dos barcelenses.

Bola Branca sabe que o acordo entre Gil e Porto está fechado e que o ponta de lança espanhol, de 25 anos, será apresentado em breve. Pode ser o primeiro reforço oficial dos dragões para a próxima temporada.

Formado no Valência, Fran Navarro atravessou a fronteira em 2021/22, rumou ao Gil Vicente, e mostrou dotes de goleador. Esta época, registou 21 golos e três assistências em 43 jogos e foi, juntamente com João Mário, do Benfica, o terceiro melhor marcador do campeonato, com 17 golos.

O FC Porto passa a contar com cinco pontas de lança no plantel. Além de Navarro, Sérgio Conceição tem à disposição o iraniano Mehdi Taremi, melhor marcador do campeonato em 2022/23, o brasileiro Evanilson, o espanhol Toni Martínez e o jovem inglês Danny Namaso.

Taremi e Martínez têm sido apontados à saída neste verão. O iraniano já foi associado ao interesse de AC Milan e Fenerbahçe e, revelou o próprio, tem ofertas - pouco tentadoras - de Everton e Al Hilal. O espanhol tem atrás, segundo a imprensa espanhola, Valência e Rayo Vallecano.

[notícia atualizada às 15h55]