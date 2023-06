Beto Pimparel diz adeus e “obrigado” após "jornada maravilhosa"

O guarda-redes Beto Pimparel anunciou, esta sexta-feira, o final de carreira, aos 41 anos.

O último jogo oficial foi a 4 de julho de 2022 ao serviço do Helsinki, da Finlândia. Antes, o veterano passou por Sporting, Casa Pia, D. Chaves, Marco, Leixões, Sp. Farense, FC Porto, Sp. Braga, Sevilla, Göztepe e Cluj.

Beto deixou mensagem longa nas redes sociais:

"A primeira palavra que me sai é obrigado! E este obrigado vai para o futebol que me elevou para o estado de realização plena durante 33 anos. Dediquei-me com toda a minha paixão, compromisso a este meu sonho, e chegou o dia que termino a minha carreira como futebolista profissional. Foi uma jornada maravilhosa cheia de conquistas, mas, mais importante que tudo, a parte humana que conheci e que me acompanhou durante todo este caminho”, escreveu.

O agora ex-jogador deixou vários agradecimentos: “A minha família que sempre foi o maior suporte, aos meus companheiros de todas as equipas, aos presidentes, diretores, treinadores, médicos, fisioterapeutas, técnicos de equipamento, aos motoristas de autocarros e a todas as pessoas que diariamente nos proporcionavam tudo nos centros de estágio, o meu eterno obrigado!".

Beto foi 16 vezes internacional, conquistou quatro Ligas Europa - uma delas frente ao Benfica -, uma Liga das Nações, uma Liga Portuguesa, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga, três Supertaças, uma Segunda Liga portuguesa e uma Liga Romena.