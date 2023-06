Moreirense contrata Kodisang ao Sporting de Braga

O Moreirense anunciou, esta quarta-feira, a contratação, em definitivo, de Kodisang, ao Sporting de Braga. Depois de uma época de empréstimo, Kodisang assina por quatro temporadas pelo o Moreirense.

O clube não divulga os valores do negócio por um dos jogadores mais importantes na campanha de subida, na estreia nos campeonatos profissionais.

Kodisang, de 23 anos, fez 34 jogos, marcou 13 golos e fez três assistências pela equipa de Paulo Alves. Desde 2019/20 que estava vinculado ao Braga, depois de ter começado o seu percurso em Portugal na Sanjoanense.

Internacional pela seleções jovens da África do Sul - esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio -, Kodisang, que foi eleito para o 11 do ano da II Liga, aguarda ainda pela estreia pela seleção principal do seu país.