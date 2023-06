Alexandrina Cruz quer ser "inspiração" para outras mulheres no futebol

Alexandrina Cruz, candidata única à presidência do Rio Ave, clube da I Liga portuguesa, espera ser uma "inspiração" para que outras mulheres assumam cargos de liderança no futebol, e não só, mas rejeita ser uma bandeira do feminismo.

"Não pensava que o facto de ser uma mulher a assumir um clube de futebol tivesse tanta dimensão mediática, mas se for inspirador para outras pessoas, tanto a nível pessoal ou profissional, já será bom", disse a futura líder do emblema de Vila do Conde à Lusa.

A dirigente, de 45 anos, que será primeira mulher a presidir um clube de futebol profissional em Portugal, reforçou a sua "surpresa" pelo impacto que teve a sua decisão de se candidatar à liderança do Rio Ave, mas vincou que a competência não tem género.

"Para mim, é absolutamente igual ser uma mulher ou um homem neste cargo, e até estranho quando me fazem essa pergunta. Não gosto de ser notícia só por ser mulher. A vantagem será poder abrir portas e oportunidades para outras mulheres que talvez ainda não tenham a possibilidade de abraçar desafios como este", completou.

Apesar de ser agora candidata à liderança do clube, Alexandrina Cruz já há 19 anos pertence aos órgãos sociais do Rio Ave, desempenhando, atualmente, funções de vice-presidente na área financeira, garantindo que nunca sentiu qualquer preconceito num mundo do futebol onde a presença masculina é maioritária.

"Fui sempre muito bem tratada. Quando entrei era apenas uma miúda, tinha 24 anos, mas foi fácil. Nas reuniões da Liga de Clubes senti-me sempre bem, há pessoas que conheço há vários anos. Agora, será uma nova experiência", partilhou.