Paulo Alves eleito o melhor treinador do ano na II Liga

Paulo Alves foi eleito o melhor treinador da época na II Liga.

O antigo internacional português, responsável por devolver o Moreirense ao principal escalão do futebol português, com conquista do título secundário, venceu a votação dos treinadores e capitães da competição.

O Moreirense conquistou 79 pontos ao longo da temporada, fruto de 24 vitórias, sete empates e apenas três derrotas, o que lhe valeu uma vantagem final de dez pontos sobre o segundo classificado da II Liga.

Paulo Alves deixou o Moreirense após o final do temporada, o que significa que não acompanha os cónegos na subida à I Liga.

Quem ocupou o lugar do antigo avançado foi Rui Borges, de 41 anos, que orientou o Mafra na segunda metade da temporada e levou a equipa da Área Metropolitana de Lisboa ao sexto lugar da segunda divisão.