Iván Jaime eleito jovem jogador do campeonato

Iván Jaime, médio do Famalicão, foi eleito o jovem jogador da temporada 2022/23. A votação foi feita pelos treinadores e capitães de equipa do campeonato.

O espanhol de 22 anos cumpriu a terceira época no clube minhoto, mas foi nesta última temporada que se afirmou definitivamente, com 11 golos e 5 assistências em todas as competições.

No campeonato, registou 9 golos e 3 assistências em 24 jogos disputadores.

Iván Jaime superou a concorrência de jogadores como António Silva e Gonçalo Ramos, do Benfica, Gonçalo Inácio e Ugarte, do Sporting,