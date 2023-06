André Clóvis eleito melhor jogador da época da II Liga

André Clóvis, avançado do Académico de Viseu, foi eleito o melhor jogador da temporada da II Liga pelos treinadores e capitães de equipa.

O brasileiro de 25 anos foi o melhor marcador do campeonato, com 28 golos marcados em 34 jornadas da II Liga. Ainda juntou a estes números mais dois golos na Taça da Liga e um na Taça de Portugal, totalizando 31 golos em todas as provas.

Clóvis esteve emprestado pelo Estoril Praia ao Académico nesta temporada, mas o clube de Viseu contratou o jogador em definitivo por 1,25 milhões de euros.